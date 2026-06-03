Йому з цим жити: Шовковський – про потенційний перехід Караваєва в Шахтар

Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський відреагував на інформацію щодо можливого переходу захисника київського клубу Олександра Караваєва до Шахтаря, наголосивши, що це його вибір, з яким йому жити.

Свою думку він висловив у коментарі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"Я вам відповім на це питання з іншого боку. У 2008 році я зустрівся з Рінатом Ахметовим. І він сказав, що свого часу хотів запросити до Шахтаря трьох гравців із Динамо Київ. Він назвав прізвища, і мене в тому числі. Я сказав: "За всієї моєї поваги, як ви собі це уявляєте?"

Дійсно, ви правильно говорите. Це його вибір, йому з цим жити. І це виключно його рішення", – заявив Шовковський.

Нагадаємо, що Караваєв є вихованцем Шахтаря, який так і не зміг дебютувати за першу команду "гірників". Влітку 2019-го Олександр перебрався із луганської Зорі до Динамо. У біло-синій футболці правий захисник провів 217 ігор (16 голів та 26 асистів), завоювавши сім трофеїв.

У сезоні-2025/26 33-річний фланговий оборонець відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 33-х поєдинках в усіх турнірах за киян.

Напередодні Шовковський заявив, що він виступив проти продажу півзахисника Володимира Бражка до Англійської Прем'єр-ліги, де ним цікавився Вулвергемптон.