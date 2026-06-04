По ньому нема пропозицій: легіонер Динамо, ймовірно, і на наступний сезон залишиться грати в Україні

Нападник Динамо Владіслав Бленуце, швидше за все, не залишить київський клуб влітку.

Про це у коментарі Sport.ro повідомив агент гравця Аркадій Запорожану.

Справа в тому, що по гравцю немає жодних пропозицій через його фінансові вимоги.

"За останні пів року Бленуце зіграв лише шість хвилин. Чи має намір клуб продати його? Так, перевести в інший клуб, продати. У мене немає пропозицій із Румунії. У нього певна зарплата в київському Динамо, з 1 червня вона стане ще вищою, і в Румунії ніхто не зможе запропонувати йому стільки.

Ініціатива повинна виходити від самого футболіста: він повинен погодитися знизити свої фінансові вимоги та захотіти грати", – пояснив Запорожану.

Востаннє Владіслав виходив на поле у футболці киян 9 листопада 2025 року у грі проти ЛНЗ (0:1). У 2026 році Бленуце жодного разу не потрапляв до заявки Динамо на матч.

Динамо підписало з румунським нападником контракт на п'ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.