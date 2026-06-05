Весілля вже близько? Наречена лідера Динамо показала кадри з дівич-вечора

Дарія Квіткова, яка є нареченою півзахисника київського Динамо та збірної України Володимира Бражка, поділилася у соцмережах атмосферними кадрами зі свого дівич-вечора.

Для особливого святкування блогерка зібрала поруч найближчих подруг. На фото та відео можна побачити теплу атмосферу, усмішки, щирі емоції та моменти, які, схоже, надовго залишаться в пам'яті майбутньої нареченої.

Особливу увагу привернув і підпис до публікації.

"In my bride era. Яку шалену роль в нашому житті відіграють люди", – написала Квіткова.

Нагадаємо, не так давно Бражко здивував свою кохану, зробивши їй пропозицію руки та серця просто під час гри в гольф.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Динамо розкритикував хавбека за ігровий спад після новини про заручини.