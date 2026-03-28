Полісся взяло реванш у Динамо за поразку в чемпіонаті

Житомирське Полісся мінімально перемогло київське Динамо у товариському матчі. Зустріч відбулася на тренувальній базі "біло-синіх" у суботу, 28 березня.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь житомирських "вовків".

Переможний м'яч на 62-й хвилині матчу забив нападник Полісся Микола Гайдучик. 26-річний футболіст скористався подачею з кутового у виконанні Богдана Лєднєва та головою переправив шкіряного у сітку воріт, які захищав В'ячеслав Суркіс.

До фінального свистка рахунок не змінився. Підопічні Руслана Ротаня взяли реванш за поразку від Динамо (1:2) у 9-му турі чемпіонату України.

Зазначимо, що обидві команди грали не в оптимальних складах. Низка гравців Полісся та Динамо перебувають у таборах національних збірних.

Наступні матчі Динамо та Полісся зіграють в межах 22 туру УПЛ. "Біло-сині" зустрінуться з львівськими Карпатами (4 квітня), а команда Руслана Ротаня зіграє з Вересом (5 квітня).