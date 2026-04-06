Маркевич назвав причину поразки Динамо та оцінив скасований гол Пономаренка

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич висловився про поразку київського Динамо від львівських Карпат (0:1) у 22-му турі УПЛ.

Слова 75-річного фахівця цитує Футбол 24.

На думку легендарного тренера, гравці Динамо недостатньо налаштувалися на поєдинок, через що пропустили швидкий гол. Також Маркевич висловився стосовно скасованого голу Матвія Пономаренка.

"Динамо вийшло вальяжно, тому й пропустило. Потім зібралися, наче мали перевагу, але не реалізували кілька стовідсоткових моментів, за що й поплатилися. Не можна так виходити з перших хвилин. А щодо того голу – моя думка, що, скоріше, він був, аніж не був", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що на 80-й хвилині зустрічі Пономаренко забив гол у ворота Домчака. Суддя матчу Дмитро Панчишин спочатку вказав на центр поля, але після підказки арбітра ВАР скасував результативний удар форварда.

Зазначимо, що в турнірній таблиці Динамо з 41 очком йде на четвертому місці. Житомирське Полісся випереджає "біло-синіх" на два залікові пункти.