Срна пояснив зміни у складі Шахтаря: Грати на два фронти в такий короткий період без ротації просто неможливо

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про кадрову ротацію, яку застосовував головний тренер команди Арда Туран у грі проти Руха у рамках 22 туру УПЛ.

Про неї він розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

За словами легенди "гірників", ця зміна гравців є виправданою, адже тренерський штаб тримав у голові наступні важливі матчі проти АЗ у Лізі конференцій та черкаського ЛНЗ в українській першості.

Окремо Срна виділив єврокубкового суперника донеччан та розповів, чи анонсував ротацію в основному складі у першій зустрічі проти АЗ.

"Це сильна команда, дуже хороша команда. І, звичайно, путівка (поїздка – прим. ред.) туди й назад усе одно забере в нас сили, і ми не будемо свіжими. Але це не відмазка. Ми граємо за Україну, за наші очки, за єврокубки. Тому будемо робити все, щоб пройти далі. Готові. Ви бачили, що сьогодні (5 квітня – прим. ред.) ми змінили п'ять-шість гравців. Я думаю, що в наступному матчі теж буде ротація, і з ЛНЗ також буде ротація. Інакше ми просто не витримаємо. Грати на два фронти в такий короткий період без ротації просто неможливо", – заявив Дарійо.

Перша гра чвертьфіналу Ліги конференцій Шахтар – АЗ запланована на 9 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом). Натомість матч-відповідь відбудеться 16 квітня (о 19:45). Поміж цими єврокубковими поєдинками підопічні Турана зіграють проти ЛНЗ у рамках 23 туру УПЛ (13 квітня о 16:00).

Нагадаємо, що поєдинок 22 туру української першості Шахтар – Рух закінчився розгромною перемогою "гірників" 3:0. Дубль оформив Егіналду, а автором ще одного голу став Лука Мейрелліш.

Раніше повідомлялось, що донецький клуб втратив нападника перед зустріччю з АЗ.

Додамо, що Шахтар продовжує боротьбу за чемпіонство УПЛ. Донеччани із 50 балами посідають друге місце у таблиці елітного дивізіону. Стільки ж очок у лідера сезону ЛНЗ.