Епіцентр у меншості втримав перемогу над Кудрівкою у заключному матчі 22 туру УПЛ

У понеділок, 6 квітня, відбувся заключний матч 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, у якому Епіцентр переграв Кудрівку.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиним голом у зустрічі на 56-й хвилині відзначився Рохас, після чого отримав другу жовту картку (за зняту футболку) та залишив свою команду у меншості.

На щастя для Епіцентра, суперник не зміг використати чисельну перевагу і вирвати бодай нічийний результат, хоча моменти у команди були.

Чемпіонат України – УПЛ

22 тур, 6 квітня

Епіцентр – Кудрівка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 56 Рохас

Епіцентр: Білик, Кирюханцев (Григоращук, 90+1), Мороз, Ніл, Климець, Себеріо, Запорожець, Миронюк (Ліповуз, 90+3), Рохас, Сидун (Супряга, 85), Сіфуентес

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Вака, Сердюк, Гусєв, Макоссо (Лєгостаєв, 72), Глущенко (Нагнойний, 58), Сторчоус, Морозко (Пушкарьов, 63), Світюха (Козак, 46), Овусу (Таіпі, 63)

Вилучення: 56 – Рохас (Епіцентр)

Попередження: 77 – Кирюханцев (Епіцентр)

Завдяки цій перемозі Епіцентр обійшов Кудрівку в турнірній таблиці та піднявся на 12 сходинку, набравши 23 очки. Кудрівка з 21-м заліковим балом опустилася на 13 місце.

Напередодні відбулися ще чотири поєдинки: Кривбас програв ЛНЗ, Шахтар розгромив Рух, Оболонь зіграла внічию із Зорею, а Верес розписав нічию з Поліссям.