Динамо націлилося на захисника збірної Румунії

Центральний захисник польського Ракува та збірної Румунії Богдан Раковіцан може продовжити кар'єру в київському Динамо.

Про це повідомляє Руді Галетті.

За його інформацією, інтерес Динамо цілком предметний. Кияни готові запропонувати за 25-річного гравця 2,5 мільйона євро. Також Раковіцаном цікавляться ще кілька європейських клубів.

Контракт 25-річного румуна з Ракувом діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 1,5 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку захисника 1 гол і 1 асист у 48 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

У березні 2024 року Раковіцан дебютував за збірну Румунії, за яку на даний момент провів 5 матчів. Зокрема, вийшов на заміну наприкінці поєдинку Євро-2024 проти України (перемога румунів 3:0).