Перший тур ЧС-2026 став найрезультативнішим за останні 68 років

Перший тур чемпіонату світу 2026-го року продемонстрував найвищий показник по середній кількості забитих голів за матч із 1958-го року.

Про це повідомляє OptaJean.

У 24 поєдинках цьогорічної світової першості було забито 75 голів, відповідно середня результативність складає 3.13 забитих м'ячів за гру. Це найбільший показник з мундіалю 1958-го року, який проходив у Швеції. Тоді середня кількість забитих голів у першому турі становила 3,63.

Нагадаємо, що напередодні Гана вирвала перемогу в Панами завдяки голу Їренк'ї на останніх хвилинах (1:0). В іншому матчі групи L Англія обіграла Хорватію 4:2. Дубль у свій актив записав Гаррі Кейн, який став найкращим гравцем поєдинку.

Також Колумбія оформила перемогу над Узбекистаном із рахунком 3:1. Авторами голів стали Муньйос, Файзуллаєв, Діас та Кампас. У іншому матчі квартету К Португалія несподівано не змогла здолати ДР Конго, розписавши нічию 1:1. Роналду не може забити вже у 10-му матчі поспіль на великих турнірах. Кріштіану вже відреагував на мирову у рамках Мундіалю.