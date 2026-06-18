Автор дублю став найкращим гравцем матчу Англія – Хорватія на чемпіонаті світу-2026

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн став найкращим гравцем матчу першого туру групового раунду ЧС-2026 проти Хорватії.

Забивний форвард мюнхенської Баварії прогнозовано отримав нагороду. Кейн відзначився дублем у першому таймі поєдинку, а один із голів був забитий із пенальті.

Гаррі забив свій 80-й та 81-й м'ячі у футболці національної команди.

Відзначимо, що нападник англійської збірної встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів, забитих з пенальті.

Також у ворота "полум'яних" забивали півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем і нападник каталонської Барселони Маркус Рашфорд. Натомість хорвати відповіли результативними ударами Мартіна Батуріна та Петара Муси. Поєдинок закінчився перемогою Англії з рахунком 4:2.

Наразі команда Томаса Тухеля одноосібно очолила квартет L, адже інший матч групи Гана – Панама ще навіть не розпочався.

У наступному матчі англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).