Ліверпуль втратить ключового захисника, яким цікавився Реал – ЗМІ

Ліверпуль може втратити центрального захисника Ібраїма Конате.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Зазначається, що сторонами не вдалося домовитися про продовження контракту, який спливає 30 червня 2026-го, хоча вони були близькі до нової угоди у квітні цього року.

Конате покине англійський гранд на правах вільного агента.

Цікаво, що восени 2025-го у пресі фігурувала інформація про інтерес до Конате зі сторони мадридського Реала.

Нагадаємо, що французький оборонець виступає за Ліверпуль із літа 2021-го. Відтоді провів за "мерсисайдців" 183 матчі (7 голів та 4 асисти) та завоював 5 титулів.

У сезоні-2025/26 Конате відзначився 2 м'ячами у 51-му поєдинку в усіх клубних турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ендрю Робертсон, для якого цей сезон став останнім у футболці Ліверпуля, продовжить свої виступи у Тоттенгемі.

Додамо, що "мерсисайдці" фінішували поза межами трійки лідерів АПЛ – 5-те місце (60 балів). У крайньому турі команда Арне Слота розписала нічию 1:1 з Брентфордом.