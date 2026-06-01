Мбаппе закінчив сезон Ла Ліги з найменшим вкладом в оборону воріт

Володимир Слюсарь — 1 червня 2026, 20:45
Нападник мадридського Реала Кілліан Мбаппе завершив сезон-2025/26 Ла Ліги із найменшою кількістю захисних дій у розрахунку на 90 хвилин.

За даними Fotmob, французький форвард зробив 6 дій захисту за сезон і посів 344 місце серед усіх гравців чемпіонату. 343-є місце посів воротар Валенсії із 13-ма оборонними діями.

Окрім цього Мбаппе посів останнє місце за вкладом у захист і в сезоні Лізі чемпіонів. Там він виконав 4 захисні дії. Передостаннє місце в сезоні ЛЧ зайняв його одноклубник Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що Мбаппе став найкращим гравцем мадридського Реала у сезоні-2025/26.

За поточний сезон француз зіграв у 44 матчах, де забив 42 м'ячі й віддав 7 результативних передач.

