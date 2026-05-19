Реал визначив дату оголошення про повернення Моурінью — ESPN

Мадридський Реал планує оголосити про повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера після завершення сезону Ла Ліги.

Про це повідомляє ESPN.

Імовірно це станеться у неділю або понеділок. У суботу, 23 травня, за іспанським часом мадридці прийматимуть на "Бернабеу" Атлетик.

Напередодні була інформація, що Моурінью погодився на дворічний контракт для повернення до столиці Іспанії та вже прощається з Бенфікою.

За інформацією ESPN, президент "вершкових" Флорентіно Перес розглядав можливість включення до контракту Моурінью пункту, який дозволив би Енріке Рікельме в разі його перемоги на виборах нового глави клубу відмовитися від співпраці з португальським спеціалістом і вибрати іншого тренера.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью очолював "вершкових" із 2010 до 2013 року. Протягом трьох сезонів він виграв із мадридцями три трофеї.

В нинішній кампанії під керівництвом португальця Бенфіка не програла жодного матчу у Прімейра-лізі. Проте через велику кількість нічиїх фінішувала лише третьою в чемпіонаті.