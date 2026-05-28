Модрич може отримати посаду в керівництві Реала

Легендарний хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич може повернутися в мадридський Реал у новій ролі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Модрич завершить кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Після цього 40-річний хорват може отримати посаду в керівництві Реала.

Коли Модрич покидав мадридський клуб влітку 2025 року, президент Реала Флорентіно Перес заявив хорвату, що для нього двері в Реал завжди відкриті. Тепер Модрич може отримати посаду радника або спортивного директора мадридського клубу.

Модрич грав за Реал у 2012 – 2025 роках. У складі мадридського клубу 6 разів ставав переможцем Ліги чемпіонів та 4 рази вигравав іспанську Ла Лігу. В 2018 році завоював Золотий м'яч.