Романо розповів, коли Моурінью прибуде до Мадриду

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прибуде до Мадриду на підписання контракту із мадридським Реалом наступного тижня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, контракт Моурінью з Реалом буде розрахований на три роки, а не на два, як повідомлялося раніше. Всі деталі контракту узгоджені.

63-річний португалець прибуде до Мадриду наступного тижня, після чого поставить свій підпис під контрактом і буде презентований у якості нового тренера Реала.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью очолював "вершкових" із 2010 до 2013 року. Протягом трьох сезонів він виграв із мадридцями три трофеї.

Раніше повідомлялося про те, що Реал виплатив Бенфіці 3 мільйони євро компенсації за розірвання контракту з Моурінью.