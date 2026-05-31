Півзахисник Реала став головною ціллю на трансфер для Ювентуса

Володимир Слюсарь — 31 травня 2026, 16:00
Вінісіус і Діас
Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті визначив півзахисника мадридського Реала Брахіма Діаса як головну трансферну ціль.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський фахівець звернув увагу на 26-річного футболіста після того, як зірвався перехід півзахисника Бернарду Сілви.

При чому перехід Діаса до складу туринців залежить від того, чи поверне мадридський клуб із Комо півзахисника Ніко Паса.

Реал має право викупу аргентинського футболіста до 30 червня за 10 мільйонів євро, а його повернення до Мадрида може спонукати керівництво "вершкових" відпустити Діаса через високу конкуренцію в лінії атаки.

Зазначимо, що Діас у поточному сезоні зіграв 42 матчі, в яких відзначився 2 голами та 5 результативними передачами. Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.

У січні цього року повідомлялося, що Брахімом Діасом цікавилися два клуби АПЛ.

Нагадаємо, що нападник Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович може продовжити кар'єру в Наполі.

