Чуамені відреагував на бійку з капітаном Реала: Я читав усяку нісенітницю

Софія Кулай — 31 травня 2026, 20:48
Орельєн Чуамені та Федеріко Вальверде
Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені висловився про його конфлікт із капітаном команди Федеріко Вальверде.

Його слова цитує Ilies Peeters.

Між футболістами спалахнула бійка у роздягальні команди, у ході якої уругваєць отримав черепно-мозкову травму та розсічення.

"Я хочу прояснити деякі речі. Звісно, щось сталося. Але це набуло величезних масштабів у пресі. Я читав усяку нісенітницю. "Бійка, удар" – це не те, що сталося! Я не буду вдаватися в деталі. Ми з Феде маємо спільну мету – вигравати трофеї для "Реала". Проблем немає", – сказав Чуамені.

Раніше француз перепросив перед уболівальниками за скандальну ситуацію із одноклубником, а іспанський клуб оштрафував обох гравців.

Тоді ще головний тренер Реала Альваро Арбелоа прокоментував скандал між футболістами.

У сезоні-2025/26 Чуамені відзначився 2 голами та стількома ж асистами у 49 матчах в усіх клубних турнірах, а от Вальверде забив 9 м'ячів та віддав 13 гольових передач у 49 іграх.

Нагадаємо, що Реал закінчив сезон без жодного виграного титулу, програвши боротьбу за чемпіонство каталонській Барселоні.

