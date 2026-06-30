Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Два українці увійшли у символічну збірну першого туру юнацького Євро-2026

Олег Дідух — 30 червня 2026, 15:29
Два українці увійшли у символічну збірну першого туру юнацького Євро-2026
Назар Домчак
ФК Славія Прага

Два представники збірної України U-19 увійшли в символічну збірну першого туру групового етапу юнацького Євро-2026 за версією статистичного порталу SofaScore.

Напередодні підопічні Дмитра Михайленка у першому турі обіграли Хорватію з рахунком 3:1. За підсумками цього матчу в символічну збірну першого туру увійшли воротар Назар Домчак і опорний півзахисник Павло Люсін, які отримали оцінки 7,1 і 8,3 бала відповідно. Люсін на 57 хвилині забив гол, встановивши підсумковий рахунок у матчі проти Хорватії.

Більше своїх представників, ніж Україна, у символічну збірну першого туру делегували лише команди Іспанії (5) та Італії (3).

Символічна збірна першого туру юнацького Євро-2026:

Team of the Week provided by Sofascore

У другому турі Україна зіграє проти Сербії, матч відбудеться 2 липня о 20:00, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Італії (5 липня, початок о 18:00).

Євро-2026 Збірна України з футболу U-19

Євро-2026

Збірна України попри поразку від Сербії вийшла на ЧЄ-2026
Сербія – Україна: де дивитися вирішальний матч відбору на жіночий Євро-2026
Українки зазнали третьої поразки у відборі до Євро-2026
Незрівнянна міс Бурпл у ролі міс Мурпл: підсумки виступів збірної України у відборі до жіночого Євро-2026
Євро-2026. Франція – Україна 4:2. Драматична поразка у чвертьфіналі

Останні новини