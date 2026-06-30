Два українці увійшли у символічну збірну першого туру юнацького Євро-2026

Два представники збірної України U-19 увійшли в символічну збірну першого туру групового етапу юнацького Євро-2026 за версією статистичного порталу SofaScore.

Напередодні підопічні Дмитра Михайленка у першому турі обіграли Хорватію з рахунком 3:1. За підсумками цього матчу в символічну збірну першого туру увійшли воротар Назар Домчак і опорний півзахисник Павло Люсін, які отримали оцінки 7,1 і 8,3 бала відповідно. Люсін на 57 хвилині забив гол, встановивши підсумковий рахунок у матчі проти Хорватії.

Більше своїх представників, ніж Україна, у символічну збірну першого туру делегували лише команди Іспанії (5) та Італії (3).

Символічна збірна першого туру юнацького Євро-2026:

Team of the Week provided by Sofascore

У другому турі Україна зіграє проти Сербії, матч відбудеться 2 липня о 20:00, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Італії (5 липня, початок о 18:00).