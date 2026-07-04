Перший матч Динамо в єврокубках-2026/27 обслужить естонська бригада суддів

Перший матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27 Динамо (Київ) – Університатя (Клуж) обслужить естонська бригада суддів на чолі з Йоонасом Яановіцем.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть лайнсмени Арон Хярсінг і Сільвер Коїв. Четвертий арбітр – Крісто Кюллястінен. Всі представляють Естонію. Арбітр ВАР – італієць Алеандро Ді Паоло. Його асистентом буде ще один естонець, Крісто Тохвер.

Матч Динамо – Університатя відбудеться у четвер, 9 липня, у польському Любліні. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь між Динамо та Університатею відбудеться за тиждень, 16 липня в Румунії. У разі успіху в другому раунді Динамо зіграє з грецьким ПАОКом.