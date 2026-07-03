На форварда Динамо, який не потрібен Костюку, з'явився претендент

Нападник Динамо Владіслав Бленуце може залишити київський клуб.

Про це повідомляє видання Sport.ro.

За даними джерела, на гравця звернуло увагу бухарестське Динамо.

Потенційний трансфер перебуває під особистим контролем президента бухарестського клубу Андрея Ніколеску, який стежить за своїм співвітчизником протягом останніх пів року

Як відомо, 24-річний футболіст не потрапив до заявки киян на літній тренувальний збір в Австрії і відсутній в планах тренерського штабу Ігоря Костюка на наступний сезон.

Востаннє Владіслав виходив на поле у футболці киян 9 листопада 2025 року у грі проти ЛНЗ (0:1). У 2026 році Бленуце жодного разу не потрапляв до заявки Динамо на матч.

Напередодні повідомлялося, що по гравцю немає жодних пропозицій через його фінансові вимоги.