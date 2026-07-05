Я був здивований, це не зовсім звична ситуація: колишній нападник ПСЖ – про свій перехід в Динамо

Вже колишній французький нападник юнацької команди ПСЖ U-19 П'єр Мунгенге прокоментував свій перехід в Динамо, зізнавшись, що був здивований інтересом з боку київського клубу.

Його слова наводить пресслужба "біло-синіх".

"Я був здивований інтересом з боку Динамо, це не зовсім звична ситуація, якщо враховувати усі нюанси. Що стосується переїзду, то це просто питання ментальної підготовки. Для того, щоб прийняти таке рішення, ми провели ретельну підготовку, дізналися максимально багато про сам клуб та про усі інші деталі.

Що мене переконало? Мені потрібно було обрати оптимальний варіант саме для розвитку кар'єри, обирати не гроші чи статус, а правильну можливість для прогресу. Ми багато спілкувалися з представниками Динамо, вони презентували проєкт розвитку команди та як саме бачать мою роль, це було переконливо. Для мене важливо отримати можливість грати, прогресувати та спробувати свої сили у єврокубках", – сказав Мунгенге.