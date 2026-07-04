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Пономаренко: Ми на сто відсотків готові до початку сезону

Олег Дідух — 4 липня 2026, 22:12
Пономаренко: Ми на сто відсотків готові до початку сезону
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко оцінив підготовку команди до першого офіційного матчу в сезоні.

Слова форварда наводить пресслужба столичного клубу.

"Вважаю, що ми на сто відсотків готові до початку сезону, до першої кваліфікаційної гри у Лізі Європи. Про Університатю (Клуж) поки не можу нічого сказати, адже ми ще не розбирали їхню гру. Але попереду у нас цілий тиждень, будемо готуватися до цього матчу. Сподіваємось перемогти.

Нашим уболівальникам у Любліні хочу сказати, аби вони приходили на стадіон та підтримали нас. Запрошуємо всіх на гру. Будемо намагатись порадувати глядачів чудовою грою та позитивним результатом", – заявив українець.

Напередодні Динамо провело свій останній передсезонний контрольний матч, здобувши перемогу 2:0 над ЛАСКом. Пономаренко в тому матчі оформив дубль.

Свій перший офіційний матч Динамо проведе 9 липня в першому раунді кваліфікації Ліги Європи проти Університаті Клуж.

Динамо Київ Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко

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