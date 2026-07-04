Пономаренко: Ми на сто відсотків готові до початку сезону

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко оцінив підготовку команди до першого офіційного матчу в сезоні.

Слова форварда наводить пресслужба столичного клубу.

"Вважаю, що ми на сто відсотків готові до початку сезону, до першої кваліфікаційної гри у Лізі Європи. Про Університатю (Клуж) поки не можу нічого сказати, адже ми ще не розбирали їхню гру. Але попереду у нас цілий тиждень, будемо готуватися до цього матчу. Сподіваємось перемогти.

Нашим уболівальникам у Любліні хочу сказати, аби вони приходили на стадіон та підтримали нас. Запрошуємо всіх на гру. Будемо намагатись порадувати глядачів чудовою грою та позитивним результатом", – заявив українець.