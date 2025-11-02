Шахтар – Динамо Київ: відео голів матчу

У неділю, 2 листопада, у межах 11-го туру УПЛ відбудеться "українське Класіко", в якому донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо.

Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, цього тижня команди зустрічалися між собою у межах 1/8 фіналу Кубку України. Кияни здобули вольову перемогу над "гірниками" із рахунком 2:1.