Шахтар – Динамо Київ: відео голів матчу
Шахтар проти Динамо
УПЛ
У неділю, 2 листопада, у межах 11-го туру УПЛ відбудеться "українське Класіко", в якому донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо.
Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.
"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Нагадаємо, цього тижня команди зустрічалися між собою у межах 1/8 фіналу Кубку України. Кияни здобули вольову перемогу над "гірниками" із рахунком 2:1.