Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар – Динамо Київ: відео голів матчу

Богдан Войченко — 2 листопада 2025, 08:30
Шахтар – Динамо Київ: відео голів матчу
Шахтар проти Динамо
УПЛ

У неділю, 2 листопада, у межах 11-го туру УПЛ відбудеться "українське Класіко", в якому донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо.

Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, цього тижня команди зустрічалися між собою у межах 1/8 фіналу Кубку України. Кияни здобули вольову перемогу над "гірниками" із рахунком 2:1.

відеоогляд матчів Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

відеоогляд матчів

Динамо – Шахтар: відео голів та огляд матчу 1/8 фіналу Кубку України
Самсунспор – Динамо: відео голів та огляд матчу
Шахтар – Легія: відео голів та огляд матчу
Україна – Азербайджан: відео голів та огляд матчу
Ісландія – Україна: відео голів та огляд матчу

Останні новини