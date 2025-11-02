Українська правда
"Fake Brazilians": Гравці Шахтаря гостро відповіли Попову

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 22:01
Fake Brazilians: Гравці Шахтаря гостро відповіли Попову
Ізакі

Після перемоги над київським Динамо бразильські легіонери Шахтаря звернулися до Дениса Попова.

Про це йдеться у Instagram-акаунті Ізакі.

Футболіст Шахтаря Ізакі Сілва відреагував на провокаційні слова Дениса Попова, після матчу у чемпіонаті України, в якому його команда перемогла з рахунком 3:1. Він виклав у сторіс фото зі своїми співвітчизниками та залишив підпис: "Fake Brazilians".

Раніше Денис Попов назвав теперішній Шахтар "пародією", адже у складі команди немає таких гравців, як Марлос та Тайсон.

Також пізніше захисник киян пояснив свої слова.

