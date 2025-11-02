Туран: Попов має бути одним з гравців, які є прикладом для молодого покоління

Головний тренер Арда Туран вважає, що Денис Попов має бути прикладом для молоді, в тому числі й для бразильських гравців Шахтаря.

Слова турецького фахівця передає Tribuna.com.

"Правду кажучи, ми намагаємося не звертати уваги на висловлювання наших суперників у медіа чи пресі. Проте я переконаний, що сьогодні мої гравці дали прекрасну відповідь безпосередньо своєю грою та результатом на футбольному полі. Узагальнюючи, вважаю, що у подібних висловлюваннях слід проявляти більше поваги до суперника.

Я також переконаний, що Попов колись теж був молодим гравцем і мав би розуміти, що він має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, яким, зокрема, є наші молоді бразильці. Їм справді непросто – вони прибули в чужу країну за 12 тисяч кілометрів.

І попри те, що в країні триває повномасштабна війна, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут, в Україні. Футбол – таке явище, де іноді можна програти, а іноді здобути перемогу. Тому дуже важливо ставитися з належною повагою до будь-якого суперника.

На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень. І я хочу наголосити: цю відповідь я даю вам не як головний тренер Шахтаря, а просто як людина", – сказав Туран.

Нагадаємо, що після перемоги в 1/8 Кубку України Денис Попов назвав теперішній Шахтар "пародією", адже у складі команди немає таких гравців, як Марлос та Тайсон. Пізніше захисник киян пояснив свої слова.