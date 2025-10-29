Попов: У другому таймі з Шахтарем почали іти ва-банк та здобули результат

Захисник Динамо Денис Попов прокоментував матч 1/8 фіналу Кубку України проти Шахтаря (2:1).

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Футболісти Шахтаря сьогодні створили нам труднощі, плюс у нас обох насичений графік, тому, зізнаюся, було нелегко фізично. Але 90 хвилин вибігали, боролися та досягли результату. Два різні тайми? Можливо, у першій половині зустрічі з нашого боку було хвилювання, надмірне налаштування, тому боялися припуститися помилки. А у другому таймі після того, як швидко пропустили, почали іти ва-банк та здобули результат", – сказав оборонець.

Також Попов розповів про своє налаштування на матч проти Шахтаря.

"Мені важко це зробити. Один матч може складатися ідеально, як, наприклад, з Кривбасом, а інший, з іншим суперником – зовсім інакше, щось не йде, не доспав чи ще щось – у житті все буває. Тому мою гру буде оцінювати тренер. А щодо "класичного", такі матчі завжди для нас принципові. Я ще застав часи, коли за Шахтар грали серйозніші футболісти – Марлос, Тайсон, Мораес, я вчився на цих матчах, усвідомлював, наскільки вони важливі, тому таке ставлення залишилося й досі", – відзначив Попов.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.

Зауважимо, що напередодні уже визначилася два чвертьфіналісти Кубку України – ними стали Інгулець і ЛНЗ, які пройшли Вікторію та Рух відповідно.