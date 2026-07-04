Невдалі Нідерланди, кінець "африканської казки" і останній матч Модрича із присмаком скандалу: підсумки 1/16 фіналу ЧС-2026

Ніч з 3 на 4 липня подарувала вболівальникам не тільки останніх учасників 1/8 фіналу чемпіонату світу, а й справжню драму – збірна Кабо-Верде із сенсаційним Возіньєю на чолі не просто дотягнула до овертаймів, а й двічі забила Аргентині. Втім, клас є клас і Ліонель Мессі та компанія вийшли до наступної стадії, а головна сенсація мундіалю все ж завершила свої виступи.

Загалом ЧС-2026 увійшов до історії ще до початку, адже вперше на турнірі грали 48 збірних, хоча деяким провідним командам це не допомогло – Німеччина та Нідерланди вже залишили його розіграш.

Ми пропонуємо підбити підсумки 1/16 фіналу та виокремити ті команди, які справді претендуватимуть на звання чемпіона світу з футболу.

Головні розчарування

Нідерланди та Німеччина до початку групового етапу розглядались як одні з фаворитів якщо не на перемогу, то точно як учасників пізніх стадій, проте їхня участь обмежилась 1/16 фіналу.

"Помаранчеві" вилетіли від Марокко, чим встановили дуже неприємне досягнення – команда чотири рази вилітала, не програвши в основний час.

2010, фінал. Нідерланди – Іспанія 0:1 д.ч. (0:0, основний час);

2014, 1/2 фіналу. Нідерланди – Аргентина 0:0, 2:4 в серії пенальті;

2022, 1/4 фіналу. Нідерланди – Аргентина 2:2, 3:4 в серії пенальті;

2026, 1/16 фіналу. Нідерланди – Марокко 1:1, 2:3 в серії пенальті;

Підопічні Кумана розчарували не тільки фактом вильоту, але й грою проти африканського гранда. Фахівця критикували за надто обережний футбол на стадії групового, а проти Марокко команда просто забула про атаку.

Німеччина, своєю чергою, також не змогла подолати перший етап плейоф, зігравши інертно в атаці. Парагвай якісно перекрив кисень атакувальній ланці "Бундестім", вигравши у підсумку лотерею.

Юліан Нагельманн не зміг навчити свою команду долати масовану оборону суперників – вболівальники 70% часу спостерігали перепасовки на чужій половині поля, які не несли жодного загострення, але їх теж можна назвати "домінуванням".

Обидва фахівця, у підсумку, залишили свої збірні, але зробили це по-різному. Рональд Куман перепросив перед вболівальниками за неприйнятний результат і пішов сам, а ось Нагельманн увімкнув режим Сергія Реброва.

"Я не збираюся відступати лише тому, що нас вибили. Я не з тих, хто тікає. Якщо Німецький футбольний союз хоче, щоб я продовжував, я продовжуватиму", – сказав тренер після гри з Парагваєм.

Вже за декілька днів керівний орган звільнив Юліана, а сам наставник зі своїм штабом отримав понад 6 млн євро компенсації.

Чемпіонат світу – турнір "останніх танців"

Дві абсолютно історичні постаті для світового футболу, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, потенційно завершать міжнародні виступи після мундіалю.

Для аргентинця цей ЧС точно буде останнім великим турніром у складі "Альбіселесте", про що він казав особисто. Щодо Кріштіану, то форвард тримає інтригу до останнього, але за нього кажуть родичі.

" Насолоджуйтеся його грою, поки це триває. Це скоро закінчиться. Інформація, яку я маю з надійного джерела… це його останній танець", – розповіла сестра португальця Катя Авейру.

Роналду вже 41 рік, тож побачити його хоча б не Євро-2028 – дуже малоймовірно. Прикрим залишається й те, що за сіткою чемпіонату світу, Кріштіану та Ліонель можуть зустрітись лише у фіналі, але для цього португальцям потрібно буде здолати Іспанію, потім переможця пари США/Бельгія, і потім вже можна буде мріяти про фінал.

Ще один володар Золотого м'яча, Лука Модрич, точно завершив свою міжнародну кар'єру, про що він казав раніше. На рахунку хорватської легенди 202 матчі за національну збірну, в яких він забив 29 м'ячів та віддав 32 результативні передачі.

Ronaldo and Luka Modric after the game.❤️ pic.twitter.com/1Rxnm6LDNE — Chiesa🇵🇹 (@Hazariio) July 3, 2026

Клубну кар'єру 40-річний хавбек завершувати не планує – попереду зустріч із новим головним тренером Мілана Рубеном Аморімом, де стане зрозуміло – Лука залишається на "Сан-Сіро" чи шукатиме собі нову команду.

Головний скандал 1/16 фіналу

Не відходячи від теми збірної Португалії, згадаємо протистояння із Хорватією, яке викликало неабиякі спори між вболівальниками.

На 90+13 (!) хвилині навіс із флангу перетворився на метушню у карному майданчику португальців і завершився голом Йошко Гвардіола, який скасували через офсайд.

Хорватія в шоці, добряча частина вболівальників – теж. Після хвилі обурення ФІФА виступила із заявою, в якій підтвердила правомірність скасування взяття воріт.

Річ у тому, що в м'яч вбудовані мікрочіпи, які реагують на усі, навіть непомітні нашому оку дотики – це стало вирішальним у фіксуванні офайду у Матановича, який боровся за м'яч перед голом Гвардіола.

"Арбітри роблять усе можливе, щоб Роналду виграв чемпіонат світу, але при цьому кажуть, що Мессі – хлопець ФІФА. М'яч ніколи не був у офсайді, оскільки він не торкнувся хорватського гравця. Це чисте пограбування серед білого дня", – ось так відреагував на рішення арбітра Златан Ібрагімович.

Рекорди

1/16 фіналу подарувала вболівальникам драматичні розв'язки, а статистам – нові рекорди, про які варто розповісти окремо.

Розпочнемо цей блок із низки досягнень Кріштіану Роналду, а найголовніше з них – форвард уперше забив у плейоф чемпіонату світу, відзначившись із пенальті у ворота Хорватії.

Кріштіану Роналду Getty Images

Окрім того:

Роналду став найстаршим гравцем, який забивав у плейоф ЧС – 41 рік;

Найвіковіший гравець, який взяв участь у плейоф чемпіонату світу;

Роналду – перший гравець, який забив 25+ м'ячів у межах ЧС та ЧЄ;

Кріштіану з Лукою Модричем склав найстаршу пару суперників у межах ЧС – 41 та 40 років відповідно;

Мессі зіграв 30 матчів та забив 20 голів на чемпіонатах світу – рекордні показники;

Мбаппе забив 18 м'ячів у 18 матчах у межах плейоф – рекорд;

Тілеманс забив найпізніший гол в історії чемпіонатів світу – 124 хвилина і 43 секунда;

Німеччина зазнала першої в історії поразки в серії пенальті на мундіалі – до цього було чотири перемоги;

"Бундестім" – перша країна, яка після перемоги на ЧС тричі поспіль не пробилась до 1/8 фіналу, до цього було два невиходи з групи;

Окремо про формат

Розширення кількості учасників, безумовно, має свої плюси – більша кількість людей отримало футбольне свято, ширша географія і навіть Александар Павлович тепер знає, де знаходиться Кюрасао.

Втім, в умовах, коли клубні тренери все гучніше кажуть про втому футболістів, про захмарну кількість матчів і, відповідно, травм, ФІФА додає гравцям ще одну стадію плейоф.

Також із новим форматом можна сказати, що знизилась сама цінність виходу з групи, адже тепер це можна зробити і з третьго місця.

Світові ЗМІ гучно розповідали про підйом африканського футболу, адже 9 з 10 комнад вийшли до плейоф. Але чи це так важко було у цьогорічному форматі? Сім з цих дев'яти команд вже завершили свої виступи на чемпіонаті світу, а продовжили боротьбу традиційні топи – Єгипет та Марокко.

"Послухайте, я мушу бути чесним і зізнатися, що деякі матчі я вимикаю через 10 хвилин. Для мене чемпіонат світу – це вершина вершин. Я розумію, що в соціальному плані це має велике значення, це неймовірно для кожної країни.

Це означає, що світ живиться футболом, але одна річ це соціальний аспект, а інша – чистий спорт. 7:1 – це неможливо. 5:1 – це чемпіонат світу. Тож, гадаю, я почну дивитися турнір по-справжньому вже у плейоф... Крім того, я встигав смачно вечеряти та добре виспатися, і не сидів до третьої години ранку", – ось таку характеристику дав Жозе Моурінью новому формату ЧС.

Чого очікувати від претендентів

Стадія 1/8 фіналу вже має вигляд більш конкурентної, аніж попередня, і традиційні фаворити зможуть продемонструвати свої претензії на головний трофей.

Збірна Франції після яскравої перемоги над Швецією зустрінеться із Парагваєм, Аргентина гратиме проти Єгипту, а Кріштіану Роналду продовжить свій шлях до омріяного статусу чемпіона світу у протистоянні проти Іспанії.

"Триколорні" були на декілька голів сильніші за шведів і немає підстав очікувати від підопічних Дешама дострокового вильоту, а ось Аргентина, яка мала проблеми із Кабо-Верде, має переглянути своє відношення до суперників.

Також цікавим має бути гра Бразилії з Норвегією, де зійдуться Габріель Магальяес й Ерлінг Голанд – їхнє протистояння стало одним з найзапекліших в АПЛ і розвинув його саме форвард Манчестер Сіті, коли у 2024 році жбурнув м'яч у голову бразильцю.

Пари 1/8 фіналу

04.07 | 20:00 | Канада – Марокко

05.07 | 00:00 | Парагвай – Франція

05.07 | 23:00 | Бразилія – Норвегія

06.07 | 03:00 | Мексика – Англія

06.07 | 22:00 | Португалія – Іспанія

07.07 | 03:00 | США – Бельгія

07.07 | 19:00 | Аргентина – Єгипет

07.07 | 23:00 | Швейцарія – Колумбія