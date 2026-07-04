Мессі визнали найкращим гравцем матчу проти Кабо-Верде на ЧС-2026

Нападника збірної Аргентини та американського Інтер Маямі Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем матчу проти Кабо-Верде в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Зауважимо, що Мессі вийшов на цей матч у статусі рекордсмена за зіграними матчами на мундіалях, потрапивши вже 30 разів до складу команди на турнірі. 39-річний гравець відкрив рахунок на 29-й хвилині. Це його восьмий матч на чемпіонатах світу поспіль, у якому він відзначився забитим м'ячем.

Нагадаємо, що "Альбіселесте" в екстратаймах виборола перемогу над Кабо-Верде (3:2) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на аргентинців очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості.

Додамо, що для Мессі це вже третя нагорода найкращого гравця на цьому мундіалі. До цього він її здобував після матчів з Австрією та Алжиром.