Він найкращий гравець в історії: Мартінес – про вплив Мессі на збірну Аргентини

Захисник збірної Аргентини Лісандро Мартінес висловився про вплив Ліонеля Мессі на команду після перемоги над Кабо-Верде (3:2) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає TyC Sports.

Футболіст Манчестер Юнайтед заявив, що гравці "альбіселесте" рівняються на капітана. Вони беруть з нього приклад і ніколи не здаються, адже бачать пристрасть, з якою діє на полі 8-разовий володар "Золотого м'яча".

"Те, що робить Лео, для мене є величезним прикладом. Він багато натерпівся за свою кар'єру, але ніколи не здавався. Сьогодні він тут, у свої 39 років, і продовжує боротися. Мессі вже виграв усе, йому абсолютно нічого й нікому доводити. Він найкращий гравець в історії – і не лише футболу, а й усіх видів спорту. Це просто неймовірно. І як ми, ті, хто йде за ним, можемо перестати боротися? Якщо найкращий футболіст усіх часів робить це з такою пристрастю, то й ми повинні продовжувати в тому ж дусі", – сказав Мартінес.

Зазначимо, що в матчі з Кабо-Верде Ліонель Мессі відзначився голом, який став для нього 20-м у кар'єрі на чемпіонатах світу. Він забиває у восьми матчах на Мундіалях, що є абсолютним рекордом.

На рахунку Мартінеса у грі з африканцями дві результативні дії. Спочатку він віддав асист, а згодом записав у свій актив і гол.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" зіграють з Єгиптом. Матч відбудеться 7 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.