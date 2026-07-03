Ібрагімович: Арбітри роблять усе можливе, щоб Роналду виграв чемпіонат світу

Зірковий екснападник Златан Ібрагімович висловився про незарахований гол збірної Хорватії на 90+13 хвилині гри з Португалією у межах 1/16 фіналу ЧС-2026.

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Арбітри роблять усе можливе, щоб Роналду виграв чемпіонат світу, але при цьому кажуть, що Мессі – хлопець ФІФА. М'яч ніколи не був у офсайді, оскільки він не торкнувся хорватського гравця. Це чисте пограбування серед білого дня.

Судді й VAR щойно стерли те, що мало б стати одним із найвизначніших моментів цього чемпіонату світу.

Я переглядав цей епізод декілька разів, з усіх ракурсів, і досі не бачу нічого переконливого, щоб скасувати рішення. Якщо ви знаходитесь в кімнаті VAR кілька хвилин, ставите на паузу, збільшуєте зображення, проводите лінії по плечу, бутсі, п'яті... Це не очевидно. Якщо це не очевидно, гол має бути зарахований.

У цьому полягає сенс VAR. Суддя дозволив технологіям стати головною дійовою особою. Та вболівальники не заповнюють стадіони і не засиджуються допізна, щоб дивитися на екран. Вони приходять за футболом – за драмою, за емоціями, за моментами, які запам'ятовуються назавжди", – заявив він.