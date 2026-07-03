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Сестра Роналду зізналась, чи продовжить португалець міжнародну кар'єру після ЧС-2026

Денис Іваненко — 3 липня 2026, 02:06
Сестра Роналду зізналась, чи продовжить португалець міжнародну кар'єру після ЧС-2026
Кріштіану Роналду
Getty Images

Кріштіану Роналду завершить кар'єру в національній команді Португалії після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Marca.

Таким інсайдом поділилась його сестра Катя Авейру. Вона заявила, що нинішній Мундіаль – це "Last dance" зіркового футболіста у складі збірної:

"Насолоджуйтеся його грою, поки це триває. Це скоро закінчиться. Інформація, яку я маю з надійного джерела… це його останній танець".

Зазначимо, що за національну команду Кріштіану Роналду провів 231 матч. У них він забив 145 голів і віддав 46 асистів.

Разом зі збірною Португалії форвард виграв Євро-2016 та двічі Лігу націй (2019, 2025). Він дебютував за неї влітку 2003 року.

Нагадаємо, що на нинішньому чемпіонаті світу Кріштіану вже побив декілька рекордів. Зокрема, він став найкращим португальським бомбардиром на Мундіалях.

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