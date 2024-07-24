Олексій Михайличенко звернувся до футболістів олімпійської збірної України

Колишній тренер київського Динамо Олексій Михайличенко дав настанови гравцям олімпійської збірної України напередодні початку Олімпіади-2024.

Його слова передає Збірна.

"Хлопці, забудьте всі клубні справи та зосередьтеся на грі за олімпійську команду. Пам’ятайте, що ви захищаєте честь нашої країни. Яким би не був результат, ви повинні зіграти так, щоб не було соромно дивитись в очі вболівальникам. Я вірю, що у вас все вийде. Чемпіонат світу та Європи — це футбольні форуми, а Олімпіада — всесвітній. На Іграх переживаєш за всіх своїх спортсменів: легкоатлетів, гімнастів, плавців, футболістів. Це зовсім інше відчуття, ніж на Євро і ЧС, і воно може бути раз в житті", — сказав Михайличенко.

Нагадаємо, поєдинок першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 між Україною та Іраком відбудеться завтра, 24 липня. Зустріч пройде на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.