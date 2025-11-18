Олександрія отримала суворе покарання за поведінку фанатів у матчі УПЛ проти Полісся

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав Олександрію за поведінку вболівальників у домашньому матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги проти Полісся.

Про це повідомляє УАФ.

Клуб зобов'язаний провести наступний домашній поєдинок без вболівальників + сплатити штрафи на загальну суму 175 тисяч гривень:

50 тисяч гривень за повторне кидання на поле сторонніх предметів.

25 тисяч за пошкодження майна стадіону (фанати ламали стільці та кидали їх в ігрову зону).

50 тисяч за повторні дії фанатів, що призвели до зупинки матчу.

50 тисяч за повторні скандування нецензурного, образливого характеру.

Нагадаємо, суперечки клубу з фанатами почалися у матчі 10-го туру УПЛ проти Епіцентра. Тоді фани застосовували піротехніку, що призвело до тимчасової зупинки матчу. Пізніше КДК УАФ покарав Олександрію штрафом та частковим закриттям секторів.

Клуб звернувся до вболівальників, заявивши, що їхня підтримка не має бути тягарем для команди. Також Олександрія звернулася до поліції щодо цього. Про це стало відомо фанатам, і вони відповіли під час гри з Поліссям: вивісили банер, ламали стільці та кидали їх на поле. Після матчу почалися сутички з поліцією.

Зауважимо, що сам матч проти Полісся завершився розгромною перемогою житомирців з рахунком 3:0. Пізніше ультрас Олександрії закликав клуб до діалогу.