Підтримка має бути силою, а не тягарем: Олександрія звернулась до уболівальників після санкцій КДК

Олександрія звернулась до своїх уболівальників після чергового покарання від Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це йдеться в заяві клубу.

Причиною стало рішення КДК за підсумками матчу 10-го туру чемпіонату з Епіцентром, де фанати активно використовували піротехніку.

Через це команда змушена провести наступний домашній поєдинок проти житомирського Полісся з частково закритими трибунами — зокрема, буде недоступний 10-й сектор. Крім того, клуб оштрафовано на значну суму.

Зазначається, що систематичні штрафи стають важким фінансовим тягарем для бюджету команди. Олександрія закликала уболівальників підтримувати клуб без порушень.

"Ми розраховуємо на кожного з вас, адже ви – наш дванадцятий гравець. Але справжня підтримка – це, перш за все, відповідальність та повага до клубу, який ви любите. Ми разом на полі та за його межами. Ваша підтримка має бути нашою силою, а не фінансовим тягарем", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Олександрія втратила перемогу над Колосом у межах 11 туру УПЛ. У наступному турі "містяни" приймуть Полісся.