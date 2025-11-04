Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Підтримка має бути силою, а не тягарем: Олександрія звернулась до уболівальників після санкцій КДК

Олександр Булава — 4 листопада 2025, 09:45
Підтримка має бути силою, а не тягарем: Олександрія звернулась до уболівальників після санкцій КДК
Олександрія

Олександрія звернулась до своїх уболівальників після чергового покарання від Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Про це йдеться в заяві клубу.

Причиною стало рішення КДК за підсумками матчу 10-го туру чемпіонату з Епіцентром, де фанати активно використовували піротехніку.

Через це команда змушена провести наступний домашній поєдинок проти житомирського Полісся з частково закритими трибунами — зокрема, буде недоступний 10-й сектор. Крім того, клуб оштрафовано на значну суму.

Зазначається, що систематичні штрафи стають важким фінансовим тягарем для бюджету команди. Олександрія закликала уболівальників підтримувати клуб без порушень.

"Ми розраховуємо на кожного з вас, адже ви – наш дванадцятий гравець. Але справжня підтримка – це, перш за все, відповідальність та повага до клубу, який ви любите.

Ми разом на полі та за його межами. Ваша підтримка має бути нашою силою, а не фінансовим тягарем", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Олександрія втратила перемогу над Колосом у межах 11 туру УПЛ. У наступному турі "містяни" приймуть Полісся.

Олександрія

Олександрія

Колос вирвав нічию в Олександрії в 11 турі УПЛ
Реабілітація Кривбаса після розгрому від Динамо, Колос проти срібного призера та битва аутсайдерів в 11 турі УПЛ
Олександрію, Колос і Кривбас покарали після матчів 10-го туру УПЛ
На фронті загинув вітчим півзахисника Олександрії
УПЛ затвердила розклад матчів 13-го та 14-го турів

Останні новини