УАФ покарала двох аутсайдерів УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував клуби УПЛ Олександрію та Рух.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Олександрію зобов'язали сплатити штраф у розмірі 205 тисяч гривень через неналежну поведінку вболівальників під час матчу 21-го туру УПЛ проти Динамо (0:5). Фанати "містян" використовували заборонену правилами піротехніку та здійснювали скандування нецензурного характеру. Такі порушення не вперше фіксуються на матчах в Олександрії.

Львівський Рух сплатить 15 тисяч гривень через запізнення автомобіля "Невідкладна допомога" в матчі 21-го туру проти ЛНЗ (1:2).

УАФ також зобов'язала одеський Чорноморець сплатити грошовий внесок у розмірі 225 тисяч гривень за повторне використання піротехнічних засобів у матчі 19-го туру Першої ліги проти ЮКСА.

Нагадаємо, що Олександрія перебуває у зоні прямого вильоту з УПЛ – на 15 місці (11 очок). Рятувати "містян" покликаний Володимир Шаран, який замінив на тренерському містку Кирила Нестеренка.

Рух на 8 балів випереджає Олександрію, перебуваючи на 14-й сходинці. Наступний матч в межах 22 туру "містяни" проведуть 3 квітня проти Полтави, а "жовто-чорні" 5 квітня зустрінуться з Шахтарем.