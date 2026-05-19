Шахтар та ЛНЗ на двох сплатять більше мільйона гривень штрафу за порушення в матчах УПЛ

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 19:31
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень за підсумками розгляду матеріалів щодо матчів УПЛ.

Зокрема, Шахтар заплатить 575 тисяч гривень штрафу за використання піротехніки у матчі проти Полтави, яка у свою чергу отримала штраф у 25 тисяч гривень за перевищення дозволеної кількості глядачів.

Водночас ЛНЗ зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 500 тисяч гривень за аналогічне повторне порушення у матчі з Динамо (перевищення максимально допустимої кількості глядачів), а також 40 тисяч гривень за повторне використання вболівальниками піротехніки.

Також за перевищення максимально допустимої кількості глядачів у домашньому матчі з Карпатами на 110 тисяч гривень було покарано Кривбас.

Зазначимо, що крім штрафів 29-й тур Української Прем'єр-ліги потішив несподіваними результатами, а "Чемпіон" у традиційному огляді підбив його підсумки.

