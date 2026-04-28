КДК УАФ оштрафував Шахтар за перевищення ліміту глядачів на стадіоні у матчі проти Полісся

Контрольно‑дисциплінарний комітет УАФ оштрафував донецький Шахтар на суму сто пʼятдесят тисяч за повторне недотримання допустимої кількості глядачів на стадіоні у матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги.

"Розглянувши матеріали щодо матчу 24-го туру УПЛ ФК Шахтар Донецьк – ФК Полісся Житомир, що відбувся 20 квітня 2026 року, зобов'язав ФК Шахтар Донецьк сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 150 000 (сто пʼятдесят тисяч) гривень (за повторне недотримання ФК Шахтаря Донецьк вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні) та застосував до ФК "Шахтар" Донецьк санкцію у вигляді попередження (за затримку початку матчу)".

Нагадаємо, що матч "гірників" проти "вовків" у центральному матчі 24-го туру закінчився перемогою підопічних Арди Турана з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Владислав Бондар. За даними зі сайту УПЛ, "Арену Львів" під час цього матчу відвідали 4050 глядачів.