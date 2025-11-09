Олександрія звернулася до поліції через поведінку ультрас: фанати відповіли погромом стадіону

Вчора, 8 листопада, ультрас Олександрії повідомив, що клуб звернувся до РВП ГУНП в Кіровоградській області за поведінку фанатів у матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги проти Епіцентра.

Тоді фанати, розміщені у 10-му секторі стадіону, масово застосовували піротехнічні засоби, що призвело до тимчасової зупинки матчу. Пізніше КДК УАФ покарав Олександрію штрафом та частковим закриттям секторів.

Ультрас опублікував це звернення до поліції та лаконічно написав: "Виклик приймаємо".

А сьогодні, 9 листопада, під час матчу проти Полісся, ультрас Олександрії знову використовував піротехніку. За це клубу загрожує проведення матчів без уболівальників.

До того ж фанати вивісили банер "фінансовий тягар", та ламали стільці, кидаючи їх на поле. Нагадаємо, сам матч завершився розгромною перемогою Полісся з рахунком 3:0.