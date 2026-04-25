Легенда Карпат отримав посаду в УАФ

Сергій Шаховець — 25 квітня 2026, 13:02
Легенда Карпат отримав посаду в УАФ
Артем Федецький і Андрій Шевченко
instagram.com/artem_fedetskyy_44/

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький став членом Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) УАФ.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Відповідне рішення ухвалили на конгресі Української асоціації футболу, який відбувся напередодні.

Конгрес відкликав із КДК УАФ Сергія Бухалєнкова, Дениса Спєрова та колишнього голкіпера Динамо і збірної України Віталія Реву. Натомість новими членами комітету обрали Юрія Гуменюка, Мирослава Небесника та Артема Федецького.

Також відбулися зміни у Виконкомі УАФ. У рамках ротації представників Асамблеї регіонів конгрес припинив повноваження Сергія Куніцина та Олексія Маркова. Третій ексделегат Ігор Хіблін склав повноваження у день свого 70-річчя – 2 вересня 2025 року.

Їх замінила нова трійка: Микола Бєлий (голова Запорізької обласної асоціації футболу), Іван Дуран (голова Закарпатської асоціації футболу) і Тарас Клим (голова Івано-Франківської асоціації футболу).

Нагадаємо, що під час футбольної кар'єри Артем Федецький найбільше матчів зіграв за Карпати – 139 (16 голів та 9 асистів). Захисник також виступав за Дніпро, Шахтар, київський Арсенал, ФК Харків та німецький Дармштадт.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України, де працював з літа 2023 року. 

Українська асоціація футболу (УАФ) Артем Федецький КДК УАФ

КДК УАФ

