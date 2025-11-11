Ультрас Олександрії пояснив свою позицію після скандальної поведінки в матчі з Поліссям

Ультрас Олександрії запропонував клубу провести відкритий діалог між ним та фанатами після нещодавнього скандалу, що сколихнув довкола матчу з Поліссям.

Свою позицію вболівальники розповіли ТаТоТаке.

Все почалося у матчі 10-го туру УПЛ проти Епіцентра. Тоді фанати застосовували піротехнічні засоби, що призвело до тимчасової зупинки матчу. Пізніше КДК УАФ покарав Олександрію штрафом та частковим закриттям секторів.

Клуб звернувся до вболівальників, заявивши, що їхня підтримка не має бути тягарем для команди. Також Олександрія звернулася до поліції щодо цього. Про це стало відомо фанатам, і вони відповіли під час гри з Поліссям: вивісили банер, ламали стільці та кидали їх на поле. Після матчу почалися сутички з поліцією.

В ультрас пояснили, що використання піротехніки у поєдинку з Епіцентром "було використано для підтримки та пробудження команди". А звернення до поліції мало на меті "викрити фанатів, які роками підтримують клуб".

"На матчі проти Полісся поліцейськими органами з потурання, або мовчазної згоди клубу було застосовано репресивних методів до неповнолітніх представників ультрас. Це відбувається, допоки більшість "старших" хлопців з трибуни ультрас є або учасниками сил оборони України, або активними волонтерами.

Враховуючи усі факти, ультрас Олександрії сприймають дії клубу як спроби загострити відносини з активною спільнотою вболівальників та перекласти на фанатів відповідальність за результати у поточному сезоні. І пропонують організувати конструктивний діалог між клубом та вболівальниками, які завжди готові підтримати команду в скрутний момент", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сам матч проти Полісся завершився розгромною перемогою житомирців з рахунком 3:0. За повторне використання піротехніки фанатами, клубу загрожує проведення матчів без глядачів.