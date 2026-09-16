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Шищенко після вильоту Буковини з Кубку України: У серії пенальті нам просто не пощастило

Олексій Мурзак — 16 вересня 2026, 22:46
Шищенко після вильоту Буковини з Кубку України: У серії пенальті нам просто не пощастило
Сергій Шищенко
ФК Буковина

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував виліт команди від ЛНЗ у 1/16 фіналу Кубку України, наголосивши, що в серії пенальті його підопічним просто не пощастило.

Його слова наводить пресслужба чернівецького клубу.

"Ми провели чудовий матч, але у серії пенальті, як би сильно не хотілося пройти далі, нам просто не пощастило", – зазначив він.

Шищенко також відзначив, що Буковина створила достатньо моментів, однак не змогла їх реалізувати.

"Ми створюємо багато моментів. У плані гри, самовіддачі та ставлення гравців до справи у мене немає жодних претензій. Але в завершенні атак нам потрібно додавати в якості, аби конвертувати моменти у забиті м'ячі", – додав Шищенко.

Зі всіма результатами кубкових матчів за 16 вересня можна ознайомитися ТУТ.

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