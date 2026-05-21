Не було ніякої недооцінки суперника: Бражко – про підготовку Динамо до фіналу Кубка України

Півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко поділився емоціями після матчу проти Чернігова та розповів, як "біло-сині" готувалися до гри.

Про це він розповів журналістам після матчу.

"Не знаю, як вам передати емоції, коли виграєш кубок. Тільки позитивні! Зважаючи на те, як ми провели цей сезон в єврокубках і в чемпіонаті України... Але зараз трошки реабілітувалися, видихнули після перемоги в кубку. Тому будемо готуватися до кінця сезону. Слава Богу, що так вийшло".

Бражко зазначив, що команда підійшла серйозно до поєдинку проти Чернігова.

"Звичайно, не було ніякої недооцінки суперника. Ми самі бачили, як вони вийшли з Металістом (1925 – прим.), і Металіст тоді не забив.

І сьогодні вони нам забили, трошки нас струснули. Тому на другий тайм, я думаю, ми вийшли більш заряджені. Так, були помилки, але без помилок нікуди, це футбол".