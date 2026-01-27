Усик вийшов на поле у товариському матчі з клубом МЛС

Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) вийшов на поле під час контрольного матчу житомирського Полісся.

Це сталося у спарингу проти канадського клубу МЛС Ванкувер Вайткепс. Зірковий спортсмен з'явився на полі у другому таймі: на 76-й хвилині він вийшов на заміну замість нападника Миколи Гайдучика.

Житомиряни впевнену перемогу, відкривши рахунок уже на 4-й хвилині зусиллями Назаренка. Остаточну крапку в зустрічі поставив Гуцуляк, який на 63-й хвилині реалізував пенальті та забезпечив своїй команді виграш із рахунком 2:0.

Зауважимо, що це не перший вихід зіркового боксера на поле. У 2022 на Wintercup він дебютував за команду проти рівненського Вереса. А в останньому своєму матчі Усик зіграв у благодійному поєдинку від Legends Charity Game, який пройшов у Лісабоні.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик отримав травму під час спільного тренування з гравцями Полісся.