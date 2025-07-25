Ще один ексфутболіст Руха перейшов у ЛНЗ

Олег Горін став черговим новачком черкаського ЛНЗ.

Про це інформує пресслужба черкащан.

Центральний захисник перейшов до нового клубу на правах вільного агента. Деталі контракту Горіна та ЛНЗ не повідомляються.

За Рух Олег встиг провести всього 9 матчів. Також грав за Верес, Львів, Минай, Дніпро-1 та Ягеллонію.

Нагадаємо, що новий наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов до цього очолював саме львівський Рух. Окрім тренера, до черкащан також приєдналися голкіпер Дмитро Ледвій, захисник Роман Дідик та півзахисник Артур Рябов.

Раніше ЛНЗ здійснив рекордний трансфер в історії клубу.