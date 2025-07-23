ЛНЗ здійснив рекордний трансфер в історії клубу, підписавши вінгера з чемпіонату Португалії

ЛНЗ завершив перехід нігерійського вінгера Проспера Оба.

Відповідна інформація з'явилася на авторитетному порталі Transfermarkt.

Трансфер гравця Візели, яка виступає у другому за силою дивізіоні Португалії, обійшовся черкаському клубу в 700 тисяч євро, що стало рекордною сумою в історії української команди.

Зазначимо, що сторони поки не оголошували про підписання угоди.

Раніше найдорожчим придбання ЛНЗ був Денис Кузик, за якого черкасці заплатили 650 тисяч євро.

У сезоні 2024/25 Оба провів за Візелу 31 матч, в яких відзначився 5-ма голами.

Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання контракту з 22-річним захисником Ярославом Кисілем.