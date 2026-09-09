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Двоє лідерів ЛНЗ повернулися до тренувань після відновлення від травм – ЗМІ

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 16:35
Двоє лідерів ЛНЗ повернулися до тренувань після відновлення від травм – ЗМІ
Олег Горін
ФК ЛНЗ

До тренувань з командою після травм повернулися двоє ключових гравців черкаського ЛНЗ – центральний захисник Олег Горін та атакувальний хавбек Мухаррем Яшарі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, Горін почав займатися біговою роботою та виконує вправи з м'ячем, які потребують мінімального навантаження.

Водночас косоварський легіонер вже більш залучений до занять з м'ячем, проте досі не тренується у загальній групі.

Зауважимо, що востаннє український центральний оборонець виходив на поле у матчі проти Буковини (0:0), який проходив у межах стартового туру поточного сезону в Українській Прем'єр-лізі.

Додамо, що Горін став гравцем команди Лебединського насіннєвого заводу влітку минулого року. З того часу провів у складі цього колективу 30 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами. 

А 28-річний Яшарі проходить реабілітацію після рецидиву травми, яка сталася під час передсезонних зборів ЛНЗ в Словенії, і, відповідно, у поточній кампанії не відіграв жодного поєдинку.

Косоварець доєднався до черкаського клубу на початку 2024 року. Відтоді хавбек провів у команді 65 матчів та записав до свого активу 8 забитих м'ячів та 16 результативних передач. 

Нагадаємо, що напередодні ЛНЗ розписав нульову нічию із київським Динамо в 5-му турі УПЛ. 

ЛНЗ Черкаси Олег Горін Мухаррем Яшарі

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