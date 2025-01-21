Рух оголосив про підписання чотирьох футболістів

Львівський Рух оголосив про підписання відразу чотирьох футболістів, зокрема й двох гравців Карпат.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

До складу львів'ян приєдналися Олег Горін, Артур Ременяк, Артур Рябов та Юрій Тлумак. Усі гравці приєдналися до Руха в якості вільних агентів. Зокрема Тлумак та Рябов раніше виступали за Карпати.

Напередодні одразу чотири футболісти "чорно-жовтих" підсилили склад "левів". До Карпат перейшли Олексій Сич, Ігор Краснопір, Ілля Квасниця та Олег Федор.

Артур Ременяк до переходу в Рух виступав за Минай, а Олег Горін, що грав за Дніпро-1, знаходиться без клуба з липня 2024 року. У вересні 24-річний львів'янин розповідав, що дніпряни досі не виплатили борги за п'ять місяців.