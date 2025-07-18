Основний воротар Руха перейшов у ЛНЗ

Талановитий голкіпер львівського Руха Дмитро Ледвій став гравцем ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Терміни дії контракту та сума трансферу 21-річного воротаря не розголошуються. За даними популярного ресурсу Transfermarkt, ЛНЗ заплатив Руху на голкіпера 400 тисяч євро, а контракт із гравцем розрахований на три роки – до літа 2028 року.

Ледвій є вихованцем Руху, він потрапив у структуру клубу в 2020 році. Сумарно провів за Рух 58 матчів, у минулому сезоні став рекордсменом УПЛ за кількістю сухих матчів.

Раніше повідомлялося про те, що ЛНЗ хоче терміново підписати лівого захисника одеського чорноморця Ярослава Кісіля. Це пов’язано з травмою захисника команди Іллі Путрі.