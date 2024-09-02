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Горін — про борги Дніпра-1: Поки тільки лише обіцянки з їх погашення

Андрій Яросименко — 2 вересня, 10:26
Горін — про борги Дніпра-1: Поки тільки лише обіцянки з їх погашення
Олег Горін
ФК Дніпро-1

Колишній центральний захисник Дніпра-1 Олег Горін розповів про борги які йому не виплатив клуб.

Його слова передає Український Футбол.

"Ми ще не зовсім розійшлися, якщо так можна сказати. У мене ще чинний контракт та наявні борги за 5 місяців. Поки тільки лише обіцянки з їх погашення, остання обіцянка до кінця серпня, поки чекаємо.

Ми постійно на телефонному зв’язку, в останній раз цю тему обговорювали два тижні тому і раніше. Напряму з Русолом я не спілкуюсь, через Євгена Селезньова зазвичай", сказав Горін.

Зазначимо, що у дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками сезону-2023/24 команда посіла четверте місце в таблиці Української Прем'єр-ліги, та мала зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку, Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професійну команду.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що керівництво клубу почало сплачувати заборгованості колишнім співробітникам

Дніпро 1 Олег Горін

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