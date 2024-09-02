Горін — про борги Дніпра-1: Поки тільки лише обіцянки з їх погашення

Колишній центральний захисник Дніпра-1 Олег Горін розповів про борги які йому не виплатив клуб.

Його слова передає Український Футбол.

"Ми ще не зовсім розійшлися, якщо так можна сказати. У мене ще чинний контракт та наявні борги за 5 місяців. Поки тільки лише обіцянки з їх погашення, остання обіцянка — до кінця серпня, поки чекаємо.

Ми постійно на телефонному зв’язку, в останній раз цю тему обговорювали два тижні тому і раніше. Напряму з Русолом я не спілкуюсь, через Євгена Селезньова зазвичай", — сказав Горін.