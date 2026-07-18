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ЛНЗ продовжив контракт з ключовим захисником

Олександр Булава — 18 липня 2026, 23:42
ЛНЗ продовжив контракт з ключовим захисником

Черкаський ЛНЗ продовжив контракт з захисником Олегом Горіним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний оборонець підписав трирічну угоду. Фінансові деталі не розголошуються.

Горін минулого сезону провів 28 матчів за ЛНЗ в усіх турнірах та за підсумками чемпіонату потрапив до символічної збірної сезону-2025/26.

Гравець приєднався до ЛНЗ на правах вільного агента влітку 2025 року. Перед цим з ним розірвав контракт львівський Рух, за який він виступав з січня 2025 року. За цей час захисник встиг провести лише 10 матчів, де відзначився одним голом.

Протягом кар'єри футболіст також грав за Дніпро-1, Минай, Карвіну, Ягеллонію та Верес.

Нагадаємо, напередодні черкаський ЛНЗ оголосив про підписання нападника словацького Тренчина Коді Девіда.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Олег Горін

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